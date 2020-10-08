شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: موسم حافل بالإثارة لكرة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي كافة أندية الدولة من مديرين تنفيذيين ومسؤولين بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد، إلى جانب مديري مختلف إدارات اتحاد الكرة واللجان المعنية، حيث تم مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

بدأ الاجتماع بكلمة للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم قال فيها: «تستعد الكرة الإماراتية لموسم جديد حافل بالإثارة بعد توقف اضطراري نتيجة جائحة كورونا، ونحن على ثقة من أن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين والأندية تعمل بروح واحدة من أجل توفير مناخ يساعد على انطلاق المسابقات بنجاح، وهذا ليس جديداً على الساحة الرياضية المحلية، فنحن دائماً نعمل بروح الفريق الواحد لأن التميز هدفنا جميعاً».

وقال: «نتقدم بالشكر إلى الجهات المختصة في الدولة التي عملت ومازالت تعمل من أجل توفير بيئة صحية آمنة للمجتمع، كما لابد من الإشادة بخط الدفاع الأول الذي يُبلي بلاءً حسناً في مهماته الإنسانية».

وأضاف: «مرت الكرة العالمية بظروف استثنائية نتيجة الجائحة، ونحن جزء من هذا العالم، واليوم نعود إلى الملاعب متسلحين بالوعي الصحي والثقافة الطبية، فعنصر الوعي مهم جداً لأنه يساعدنا على ممارسة اللعبة التي نُحب من دون مخاطر، من هنا نرى ضرورة الالتزام بالبروتوكول وتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة لكي تبقى ملاعبنا آمنة».

وشهد الاجتماع نقاشاً إيجابياً بين ممثلي الأندية الذين استفسروا عن العديد من النقاط المتعلقة بالبروتوكول الصحي، حيث قام محمد عبد الله هزام الظاهري بالرد على كافة الاستفسارات مؤكداً حرص اتحاد الكرة على توفير كافة العوامل التي تضمن نجاح الموسم.

وأعرب ابن هزام عن آماله بأن يحمل هذا الموسم معه بشائر كثيرة للكرة الإماراتية، متمنياً أن يقدم الموسم مواهب جديدة تخدم المنتخبات الوطنية وتساعد فرق الأندية على تحقيق أهدافها في المسابقات الخارجية.

وأكد وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، أن الأندية بذلت جهوداً كبيرة والتزمت بالإجراءات الوقائية خلال التدريبات والمباريات، ولازالت علينا مسؤولية كبيرة في الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين التي نضعها أولى أولوياتنا، لذا علينا التقيد بتنفيذ البروتوكول ضمن مسؤوليتنا المجتمعية.

وتنطلق مساء اليوم كأس الخليج العربي بحلتها الجديدة، بعدما أقرت رابطة المحترفين تطبيقها على الطريقة الإنجليزية بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاباً وإياباً.

وستشهد المسابقة بحلتها الجديدة تنافساً كبيراً، حيث تبدأ المنافسات من الدور الأول بمشاركة 12 فريقاً، بينما تأهل كل من النصر حامل اللقب في الموسم الماضي، والشارقة بطل دوري الخليج العربي في النسخة قبل الماضية إلى الدور الثاني.

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وتتطلع الفرق إلى تحقيق البداية القوية التي تعزز من الروح المعنوية للاعبين، قبل دخول حلبة التنافس الأصعب في دوري الخليج العربي، علماً أن منافسات هذه الجولة ستشهد غياب اللاعبين الدوليين من محليين وأجانب بسبب ارتباطاتهم الدولية.

ويشهد اليوم الأول 3 مباريات، ومثلها يوم غد الجمعة، وتشهد الفترة الأولى مواجهتين تجمع الأولى بين اتحاد كلباء والجزيرة، في حين سيستقبل حتا ضيفه بني ياس، على أن يكون الختام مع مباراة الفجيرة وعجمان.

أما يوم غد الجمعة، فسيكون شباب الأهلي على موعد مع لقاء أمام الظفرة، بينما يستقبل العين ضيفه خورفكان في بروفة قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل في الدوري، على أن يسدل الستار على مباريات ذهاب الدور الأول بلقاء الوحدة مع الوصل على أرض ملعب آل نهيان.

5 أهداف وراء تغيير نظام البطولة



تم تغيير نظام المسابقة باعتماد خروج المغلوب من مباراتين (ذهاباً وإياباً)، حيث تم وضع 12 فريقاً في الدور الأول، بينما تم تصعيد النصر (حامل لقب النسخة الأخيرة) والشارقة (بطل الدوري في الموسم قبل الماضي) مباشرة إلى الدور ربع النهائي مباشرة.

والتغيير تم لتحقيق 5 أهداف:

1- السعي لأن تكون المسابقة أكثر إثارة، بعدما كانت الأندية تهتم بالمسابقة من المراحل النهائية.

2- إلغاء فكرة ان البطولة «تنشيطية».

3- تأمين الدافع للفرق بحيث يكون التأهل إلى الدور التالي من مباراتين، وتحقيق اللقب من خلال خوض 7 مباريات (2 في الدور الأول، و2 في دور ال8، و2 في دور ال4، والمباراة النهائية ).

4- ربط الجوائز المالية للفرق المشاركة في البطولة، بنتائجها في المسابقة، لتشكل الدافع والعامل لجذب الاهتمام.

5- أما العامل الأهم، الذي ستسعى الرابطة إلى تحقيقه مستقبلاً، فيتمثل في إقامة مباريات البطولة في غير «أيام الفيفا» حتى يتسنى للفرق المشاركة باللاعبين الدوليين.