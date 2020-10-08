شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة مهدد بالرحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب برشلونة الإسباني من تغيير رئيسه، بعدما تأكد أن جوسيب ماريا بارتوميو سيواجه تصويتاً لحجب الثقة، إثر الأوقات العصيبة التي مر بها، وذكرت مجموعة تقود الحملة ضد بارتوميو أن العريضة التي أعدوها بهدف سحب الثقة منه حصلت على أكثر من 16250 توقيعاً مطلوباً (من الأنصار المساهمين) الشهر الماضي وتم التحقق منها رسمياً. وسيحتاج معارضو بارتوميو خلال الاستفتاء إلى ثلثي الأصوات لإقالته من منصبه.

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