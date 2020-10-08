الاتحاد العالمي للإعاقة يحتفي بالجهات المطبقة للمعايير البيئية للمعاقين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمعاقين حفل تكريم للجهات والهيئات المطبقة للمعايير البيئية لأصحاب الهمم وتوزيع شهادات اعتمادهم كجهات صديقة لذوي الإعاقة مطبقة أعلى المعايير البيئية العالمية للمعاقين.

شهد حفل التكريم الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعبدالله خليفة السيوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، والدكتور عبد الرزاق أحمد بن رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا، وممثلو الجهات المكرمة.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عن خالص شكره وتقديره للجهات المكرمة على دورهم الكبير في توفير بيئات صديقة للمعاقين، مشيراً إلى أن ما يتحقق اليوم من اهتمام كبير بتوفير حياة كريمة للمعاقين هو نابع من اهتمام القيادة الرشيدة للإمارات ودعم نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الذي أعطي للأشخاص ذوي الإعاقة كثيراً من الاهتمام والحقوق من خلال التشريعات التي تكفل حقوقهم، فضلاً عن التوعية المجتمعية بما يستحقونه من رعاية، وصولاً لتيسير كافة الخدمات التي يحتاجونها، والتي تناسب مختلف إعاقتهم.

وأضاف بن خادم: «مع انتشار ثقافة البيئات الصديقة لذوي الإعاقة والتي تبنَّتها الحكومة الإماراتية عبر كثير من المشاريع للارتقاء بالخدمات المقدمة، كان لزاماً أن تكون هذه المعايير الخدمية تجمعها مظلة واحدة، بدلاً من أن يكون لكل جهة معاييرها، التي ربما لا تكون بالشكل نفسه المقدم من قبل جهة أخرى، وهذا ما سعينا لتقديمه من خلال مكتب الاتحاد الدولي للمعاقين لتكون تلك المعايير مطابقة لأعلى المواصفات العالمية».

بدأت مراسم الاحتفال بتكريم أعضاء لجنة التقييم وهم حيدر طالب أربيع رئيس لجنة التقييم، ومهندس تينا مارك نائب رئيس لجنة التقييم، وبثينة طاهر جرادات مقررة اللجنة، وعبد الناصر براهمية وأسامة أبو نحلة ومحمود عبدالرازق أعضاء اللجنة، ونصير أحمد للخدمات اللوجستية، ثم تكريم الجهات الحاصلة على شهادة الاتحاد العالمي للمعاقين وهم دائرة الشؤون الإسلامية مممثلة في مسجد أحمد بن حنبل ومسجد الهدى والأندية الرياضية مممثلة في نادي الثقة للمعاقين ونادي خورفكان للمعاقين وهيئة الإنماء السياحي مممثلة في فندق سنترو الشارقة وفندق شيراتون الشارقة والمراكز التجارية متمثلة في مول الواحة بفرعيه في الشارقة ودبي.

وقال حيدر طالب أربيع الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين رئيس لجنة التقييم: «استمر عمل اللجنة لأكثر من ثلاثة شهور متواصلة قمنا من خلالها بزيارة العديد من الجهات الخاصة والحكومية، حيث كان الهدف من هذه الشهادة التي تمنح للجهات والمؤسسات المختلفة هو وضع معايير عالمية ومواصفات قياسية يجب أن تلتزم بها كل المؤسسات والمرافق العامة، من أجل تقديم خدمة راقية تتيح اندماجاً سهلاً لهذه الشريحة المجتمعية، وخدمة راقية تساعدهم على قضاء احتياجاتهم بسهولة، فضلاً عن استمتاعهم بحياتهم الطبيعية دونما عوائق».