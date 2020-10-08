اجتماع فني لمناقشة خطة عمل مشروع حكام المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعاً فنياً لشرح خطة العمل التنفيذية لمشروع حكام المستقبل للسنة الثانية على التوالي، بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، وصالح المرزوقي عضو اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، وعبدالواحد خاطر، ومحمد العشماوي رئيس قسم الدعم والعمليات بالإدارة.

وناقش الاجتماع أسماء 20 حكماً (16 حكم ساحة، 4 حكام مساعدين) من الحكام الشباب بالفريق الثاني والمراحل السنية المرشحين للالتحاق بمشروع حكام المستقبل وفق ضوابط ومعايير محددة، أهمها انضباط وكفاءة الحكم خلال إدارته للمباريات، وتميزه على المستوى الفني والبدني، وأن يكون عمر الحكم لا يتعدى 25 سنة.

ويتضمن برنامج المشروع الذي سينطلق خلال الفترة المقبلة على تجمع الحكام الذين وقع عليهم الاختيار مرتين شهرياً ولمدة 9 شهور «طوال فترة الموسم الرياضي الجديد»، حيث سيتم عقد محاضرات نظرية وفنية وعملية لشرح وتطبيق قانون اللعبة وحالات الفيديو، بالإضافة لمحاضرات في اللغة الإنجليزية ومحاضرات تساعد على تكوين شخصية الحكم، كما ستتم دعوة محاضرين دوليين للمحاضرات، وتدريبات لياقة بدنية.

ووضعت إدارة الحكام مجموعة من الحوافز التشجيعية للحكام المشاركين في حالة التميز، بالإضافة لمشاركتهم في المعسكرات الداخلية والخارجية لحكام الفريق الأول، والمشاركة في فترات معايشة في بطولات خارج الدولة لزيادة وتطوير خبراتهم.

وفي سياق متصل، اختتمت إدارة الحكام ورشة العمل السادسة لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، حيث انطلقت فعاليات محاور أولى الورش يوم 23 سبتمبر الماضي وتواصل عقدها على مدار ثلاثة أسابيع بواقع ورشتين أسبوعياً، وشارك فيها 40 حكماً وحكماً مساعداً، واستهدفت تنشيط خبرات الحكام المعتمدين، والجاري استكمال متطلبات اعتمادهم لاستخدام التقنية.

وأكد علي الطريفي مدير إدارة الحكام بأن الدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بتقنية الفيديو مطلوبة للحكام المعتمدين لاستخدام تقنية الـ «VAR» خاصة قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتنشيط خبرات الحكام، وتحرص إدارة الحكام على مواصلة تدريبهم على استخدام التقنية بنظام المحاكاة واختبارهم في مجموعة من الحالات التحكيمية لاتخاذ القرار المناسب والصحيح، على أن يتم إجراء تقييم فني لكل حكم على حدة وبناءً على ذلك التقييم يتم تحديد قدرة الحكم على إتقانه لاستخدام تقنية الفيديو أو تكثيف إشراكه في المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل لزيادة وتطوير خبراته.

وأشار الطريفي إلى أن الحكام الجاري العمل على استكمالهم لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم المشرف على تطبيق تقنية الفيديو لزاماً عليهم التدريب لفترات كافية وطويلة بهدف الوصول لتطبيقهم للتقنية بصورة دقيقة، ولا يشترط الفيفا عدد ساعات أو دورات محددة، فالأمر متروك لدوائر التحكيم بالاتحادات الوطنية الأعضاء ومتابعاتها للحكام.

قدم محاور الورشة علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، يعاونهما كل من صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه، وحسن عبدالله وأحمد هلال مدربو اللياقة البدنية، وتحت إشراف مباشر ومتابعة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام.