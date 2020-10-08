ريجيكامب: طريق الوصل إلى النهائي «شائك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



قال ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل إن رحلة «الأصفر» في مسابقة كأس الخليج العربي ستكون صعبة، مشدداً على أن النظام الجديد سيعطي المسابقة طابعاً مميزاً. وتحدث المدرب الروماني عن حالة الوصل قائلاً «لقد عملنا كثيراً في الفترة السابقة، وعلى مدى 3 أشهر أدينا التدريبات ولعبنا مباريات ودية، ونأمل أن يكون الفريق جاهزاً لخوض المباريات الرسمية».

وأضاف: كانت مرحلة التحضير صعبة لأن الأجواء حارة، الآن سنبدأ الموسم الكروي الجديد، ونأمل أن يكون الفريق في المستوى المأمول، وأن يعكس الصورة الجيدة والمستوى الذي يرضي الطموحات.

وعن جاهزية اللاعبين أوضح قائلاً «لدينا بعض المشاكل لدى بعض اللاعبين، لكن لا يزال هناك يومان حتى موعد المباراة، وسنرى حتى يوم الجمعة من سيكون جاهزا للعب، ونتطلع أن يكون لدينا أفضل الحلول».

ولدى سؤاله عن عن وضعية اللاعبين الأجانب الجدد علق قائلاً «قال لدينا 3 لاعبين أجانب جدد، رونالدو عائد من الإصابة بعد غياب لمدة سنة ونصف، لقد تابعنا مستويات اللاعبين في التدريبات والمباريات الودية، لكن سنتعرف على مردودهم في المباريات الرسمية، لأن هناك اختلافا كبيرا بين المباريات الرسمية والودية».

وعن التدعيمات التي قام بها الفريق ومدى الحاجة لعناصر جديدة، رد المدير الفني الروماني قائلا «لا أريد أن أتحدث عن ماذا ينقص الفريق أو ماذا نحتاج، أنا المدرب ولدي دائما نقاشات مع إدارة النادي والرئيس، ونحاول الأفضل من أجل تطوير مستوى الفريق، حتى يكون الوصل في المستوى المأمول».

وتابع «نحن نعرف وضعيتنا، وعندما نجد استحالة وصعوبة استقطاب لاعب في مركز معين، نحاول إيجاد البديل من خلال قائمة اللاعبين التي لدينا أو من خلال أحد اللاعبين الصاعدين من فرق المراحل السنية لسد الثغرات».

وعن رحيل اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز قال «أتمنى للاعب ويلتون كل التوفيق، وأتمنى له النجاح مع فريق الشارقة، لكن لا أود الحديث عن هذا الجانب، كرة القدم هي تجارة، ويجب أن نتأقلم مع متطلبات اللعبة، لدينا الآن لاعب جديد سيعوض رحيل سواريز ونأمل أن يكون عنصرا مؤثرا».

وإن كان يشعر بالقلق بسبب نتائج الفريق في المباريات الودية، رد ريجيكامب قائلا «لا، لا أشعر بالقلق بالنسبة إلى نتائج الفريق في المباريات الودية، بل هي فرصة من أجل التجارب للاعبين، وأحيانا من الصعب أن تطلب من اللاعبين اللعب بأعلى مستوى في التجارب الودية، لقد لعبنا 5 مباريات في 3 أشهر، لا يوجد قلق وسيقدم اللاعبون كل ما لديهم في المباريات الرسمية».

واعترف ريجيكامب بأنه لا يملك الكثير من المعلومات عن فريق الوحدة بعد التغييرات التي قام بها، لكن أعرف أن الوحدة يلعب دائما من أجل الفوز بالألقاب، ولديهم الأصرار ويمتلكون العناصر المميزة وقد تعاقدوا مع مدرب جديد وجيد يعرف كرة الإمارات، لذا لن تكون مباراة سهلة، وإذا أردنا الفوز باللقب والمنافسة، يجب أن نتأهل إلى الدور التالي.