497 مشاركاً في مبادرتي «تدرب مع نجم» و«وزنك صحي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد مشروع «المدارس المجتمعية» مشاركات وصلت إلى 71,143، بواقع (32,259 من الإناث، و38,884 من الذكور) منذ انطلاقته في مارس 2020، حيث قدمت المنصات التفاعلية أنشطة متنوعة ومتخصصة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية للذكور والإناث، وتم تقديم 29 برنامجاً تدريبياً شملت تمارين اللياقة البدنية، وقصصاً حركية للأطفال، وألعاباً صغيرة وترفيهية، وتمارين اللياقة (بالأدوات) وألعاباً قتالية، والحركات الإيقاعية، وتمرينات لتنمية عناصر اللياقة البدنية، وتمرينات هوائية، وتمرينات تأهيلية ووقائية.

وضمن مبادرات «المدارس المجتمعية» استقطبت مبادرة «تدرب مع نجم» 425 مشاركاً، فيما استفاد من مبادرة «وزنك صحي» 72 مشاركاً، في الفترة من الأول من يوليو إلى 9 سبتمبر 2020، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية.

واستهدفت مبادرة «تدرب مع نجم» الفئة العمرية من 9 إلى 13 سنة (ذكور) تم خلالها استضافة لاعبي أندية إمارة أبوظبي المميزين في لعبة كرة القدم أمثال إسماعيل مطر، ومسلم فايز، وريان يسلم، وإسماعيل أحمد، إضافة إلى الأبطال العالميين في رياضة الجوجيتسو بالتعاون مع اتحاد الامارات للجوجيتسو أمثال فيصل الكتبي وعبدالله الكبيسي.

وخرجت مبادرة «وزنك صحي» التي استهدفت الفئات العمرية من 9 إلى11 سنة، ومن 12 إلى 15 سنة للذكور والإناث بمكتسبات كبيرة، لتعزيز صحة الطلبة ورفع مستوى الوعي الصحي واتباع الطرق والوسائل الصحية الرامية للحد من انتشار السمنة من خلال الحلقات التدريبية للمستهدفين، مع مراعاة السن والوزن، وكذلك من خلال مشاركة ذويهم في برامج توعوية وتثقيفية.

وشملت المحاضرات التوعوية عدداً من المواضيع كالطبق الصحي، ودليلك إلى الوزن الصحي «صحنك صحتك»، والساعة البيولوجية وضبط الوزن، والنشاط البدني وضبط الوزن «تحرك أكثر»، والوجبات السريعة والوجبات المساندة السناك، والقواعد الذهبية لضبط الوزن والوقاية من السمنة، والمشروبات السكرية والكفانية والسمنة، والأنشطة البدنية والبدائل الغذائية لضبط الوزن.

من جانبه أكد طلال الهاشمي مدير تنفيذي بقطاع تطوير الرياضة، أهمية استمرار مشروع «المدارس المجتمعية» بمختلف مبادراته ونشاطاته التفاعلية، سواء في فترة ما قبل الجائحة أو خلالها، مبيناً أن مجلس أبوظبي الرياضي يتطلع لتحقيق بيئة رياضية تسهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفر البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع.