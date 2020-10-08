«الشارقة للرياضات البحرية» يعد بمواصلة مشوار النجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لقاء مفتوحاً «عن بعد» من خلال الواقع الافتراضي، جمع خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وكافة أعضاء اللجان العاملة، إلى جانب الطاقم الإداري التنفيذي في النادي.

واستهدف اللقاء التقارب والتعارف بين المجلس ولجانه، وطرح الأفكار، واستطلاع الآراء حول كيفية الوصول لتحقيق الأهداف المرجوة التي تليق بحجم الطموح المرصود من قبل حكومة الشارقة، والتي تتناسب مع تطلعات مجلس الشارقة الرياضي، خاصة في ظل اختيار كوكبة مميزة من الأعضاء في مختلف اللجان، تمتلك خبرات عالية في العديد من المجالات.

وأكد خالد المدفع ثقته الكبيرة بجميع أعضاء اللجان وفي مقدرتهم على الأداء المميز والناجح للنادي خلال المرحلة المقبلة من عمر المجلس، واعداً بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للوصول إلى تحقيق جميع الأهداف المرجوة.

وحرص رئيس مجلس إدارة النادي على الإشادة بحماس أعضاء المجلس الجديد للنادي الذي تم تشكيله قبل شهرين، وبرغبتهم في تحقيق كل الآمال وخدمة قطاع الرياضات البحرية المتسع والمتنوع بكل قطاعاته وفئاته على مستوى إمارة الشارقة.

كما أشاد المدفع بالأداء المتميز للإدارة التنفيذية في النادي بقيادة أحمد الحوسني المدير التنفيذي الذي يتفانى في القيام بمهامه بنجاح وتميز، من أجل نجاح منظومة العمل في النادي ككل.

وأكد رؤساء اللجان عزمهم على نجاح مهمتهم بالعمل والسعي لتقديم أفضل أداء ممكن، للوصول بالنادي وكافة أنشطته إلى المستوى الذي يليق باسمه ومكانته وبحجم الدعم المرصود له من قبل حكومة الشارقة.

وكان الاجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة النادي الذين يتولون رئاسة اللجان العاملة وهم: خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة الشؤون

المالية والإدارية، أحمد عبيد القصير نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وحميد خلفان الكندي رئيس لجنة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومحمد أحمد الكمالي رئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي، وفهد أحمد الخميري رئيس لجنة التراخيص والسلامة البحرية، وحياة مال الله آل علي رئيسة لجنة الأنشطة الثقافية والرياضة المجتمعية، وحسن محمد الزعابي رئيس لجنة الزوارق والدراجات المائية ورياضة المحركات، وحميد علي المهيري رئيس لجنة الشراع والتجديف الحديث، وعبدالله السلامي رئيس لجنة صيد الأسماك والرياضات التراثية.