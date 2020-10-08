«أبوظبي الرياضية» تقدم تغطية خاصة وبرامج جديدة للموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترفع أبوظبي الرياضية اليوم الأربعاء الستار عن أول برامجها في تغطية الموسم الكروي الجديد 2020/2021 وذلك من خلال باقة كبيرة ومنوعة من البرامج والتقارير التي تعرض وتحلل مباريات الدوري وموقف الأندية وتعاقدتها سواء مع اللاعبين أو المدربين.

وستتنوع التغطية الخاصة بالدوري بين البرامج الحيّة المباشرة، والأفلام الوثائقية، والبرامج واللقاءات المسجلة التي تتناول قضايا كرة الإمارات، إلى جانب العديد من الفواصل ذات الطابع الإحصائي، والفواصل العامة التى تسلط الضوء على آخر التحضيرات الخاصة بكل فرق الدوري ولقاءات مع مدربي ونجوم الفرق الأربعة عشر المشاركة في الدوري، مع عرض ملخصات لمباريات خالدة في ذاكرة الجماهير الإماراتية.

الخريطة البرامجية الجديدة في هذه التغطية تراعي في المقام الأول رغبة المشاهدين في متابعة محتوى اعلامي جديد متطور فضلاً عما يمكن أن تضيفه هذه البرامج من معلومات وتحليل فني سواء للمباريات أو للطريق الى البطولة وما يسبقه.

الطريق إلى الدوري

وقبل أسبوع كامل من بداية الدوري، تنطلق في الساعة الحادية عشرة مساء الخميس أول البرامج من خلال برنامج «الطريق إلى الدوري» الذى يقدم للمشاهدين محتوى جديداً بالكامل لما قبل انطلاق صافرة البداية حول استعداد الأندية وإعدادها للمسابقة وعرض وشرح كامل للإجراءات الاحترازية المتبعة مع الأندية أو المتابعين للدوري من كافة الأطراف مع تحليل فني وإحصائي لمواقف الأندية وهو ما سيقدم تباعاً عبر الأيام السبعة التي تسبق الانطلاقة مباشرة بواقع ناديين كل يوم.

وسيقدم الطريق إلى الدوري بداية قوية للانطلاقة البرامجية عبر فريق من المحللين وعبر لقاءات مباشرة مع رؤساء شركات الأندية والمدربين واللاعبين ومتابعة التدريبات التي تسبق الانطلاقة ويتناوب على تقديم البرنامج كوكبة مذيعي أبوظبي الرياضية ومن خلفهم فريق إعداد قوي سيجد معه المشاهد كافة تفاصيل المسابقة.

الشارع الرياضي

ومن بين أهم معالم الخريطة البرامجية الجديدة برنامج الشارع الرياضي وهو أحد أهم البرامج الجديدة الذي تقدمه الخريطة البرامجية لأبوظبي الرياضية وهو برنامج رئيسي يسلط الضوء على كافة المستجدات المتعلقة بالمنظومة الكروية، من خلال نقاش تتسع أطرافه المشاركة بين ممثلي اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين والأندية، إضافة إلى نقاد ومحللي البرنامج.

البرنامج هو الجزء الثاني أو المكمل لبرنامج الطريق إلى الدوري وسيكون متخصصاً في تقديم أبرز المستجدات ومتابعة كل التفاصيل الخاصة بمباريات الدوري ونتائج الفرق وترتيبها في الجدول مع التحضيرات الأسبوعية للفريق على امتداد جولات المسابقة وسيكون الحوار الهادف والبناء والصريح هو عماد البرامج عبر فريق العمل الذى يقدمه.

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FAN ZONE

من بين أهم البرامج التي ستقدم في الدورة الجديدة برنامج «فان زوون» والذي سيكون عبارة عن منصة تفاعل ومشاركة بين الشارع الرياضي بكل جماهيره وأيضا منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والبرنامج الذي سيكون منبراً للتعبير عن الرأي والرأي الآخر ومنتدى متسعاً لعرض كل الآراء التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالجماهير ورؤيتها لفريقها من خلال إطار موضوعي سيضعه البرنامج للمشاركين فيه ليبقى هو صوت الجماهير والبرنامج فضلاً عن محتواه هو تطور رائع يواكب تطورات الإعلام من خلال الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى مواكبة موضوع التباعد وكيفية ايصال رأي الجماهير للأندية والرأي العام.

على مسؤوليتي

برنامج مميز ضمن باقة الدورة البرامجية الجديدة للدوري وهو ذو بصمة خاصة وسجل نجاحاً في ظهوره الأول الموسم الماضي، ليتواصل هذا الموسم بتطويرات وتحديثات جديدة من خلال حلقاته التي ستكون حاضرة أسبوعياً بتناول المواضيع والقضايا الرياضية بعمق واستشراف آراء الأطراف المختلفة والمعنية بالقضية المطروحة للبحث الدقيق والعميق في كل القضايا سواء الشائكة منها أو العامة.

يبدأ البرنامج هذا الموسم ببقاة استباقية يعرض من خلالها اربع حلقات على امتداد الأسبوع الذي يسبق الدوري حيث يعرض فيها الموضوعات التالية «شركات الكرة في الأندية» قضية التحكيم، المدرب الوطني، وغياب اللاعب الأجنبي عن مركز حراسة المرمى.



Head COACH

برنامج «هيد كوتش» واحد من أهم وأبرز برامج الخريطة الخاصة بالدوري هذا الموسم وهو برنامج فني في كل تفاصيله يقدمه اثنان من أبرز نجوم التحليل الفني في الوطن العربي هما خالد بيومي وزبير بيه، اللذان يقدمان قراءة فنية عميقة مؤصلة لكل فريق من الفرق الأربعة عشر في دوري الخليج العربي ويقدمان رؤية فنية عن تكتيك كل مدرب وخططه ودور كل لاعب وما يقدمه في الفريق وفي خطة المدرب.

وثائقيات

من بين اهم عناصر الخريطة البرامجية الجديدة لأبوظبي الرياضية «الأفلام الوثائقية» والتي باتت تمثل عصب القناة وعمقها التاريخي، وعلى امتداد التغطية البرامجية التي تسبق انطلاق منافسات الدوري سيكون لدينا باقة كاملة من الأفلام الوثائقية المنوعة أولها وأهمها سيكون فيلماً بعنوان «منذ 45 عاماً»، ويتناول تاريخ دوري الإمارات من مهد التأسيس إلى ما وصل إليه دورينا بالاحتراف المطبّق منذ عدة سنوات، ويستعرض الفيلم الذي يمتد على مدار ساعتين من الزمن قصص البدايات والتأسيس والعديد من القصص والتفاصيل والملاعب والنتائج والنجوم عبر متحدثين عايشوا هذه المراحل التاريخية وعاشوا هذه التفاصيل وعايشوا فكرة كرة القدم في البدايات، وسيكون الفيلم وثيقة مهمة لتاريخ الكرة بل والرياضة في الإمارات وقد استغرق إعداد وصياغة الفيلم عدة أشهر نظراً لصعوبة الحصول على معلومات موثقة ومصورة لبعض الفترات التاريخية.