«الشارقة الرياضي» يتأهب للحصول على شهادة «آيزو 9001»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجري مجلس الشارقة الرياضي، استعداداته للحصول على المواصفات القياسية الدولية للجودة «آيزو9001» بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات مع تأهيل 15 موظفاً للحصول على شهادتي مدقق داخلي وقائد فريق مراجعة وذلك من خلال توقيع اتفاقية لمدة ستة أشهر في إطار تعزيز ثقافة التميز بين الموظفين ورفع مستوى جودة العمليات الإدارية وتطوير الأداء المؤسسي في مختلف الإدارات والأقسام والأندية التابعة له.

وقع الاتفاقية عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والدكتور مصطفى كامل المحمد مدير عام مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات، بحضور مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء والدكتور محمد عبدالعظيم محمود رئيس قسم الجودة والتميز بالمجلس.

ويعمل المجلس على تقييم الوضع الحالي والتعرف على طبيعة الأنشطة والعمليات بالوحدات التنظيمية ومراجعة عمليات الإدارات الرئيسية والفرص التحسينية، ووضع خطة تنفيذ برامج التوعية والتدريب وورش العمل لتشجيع الإدارة العليا والوسطى على استخدام متطلبات المواصفات القياسية وضمان الفهم التام لأهدافها ومتطلباتها على كل المستويات في المجلس وإعداد وثائق النظام الإداري المتكامل، والاستعانة بالأدلة والاختصاصات والمهام والمسؤوليات وفق المرسوم، والدليل الخاص بها، بالإضافة إلى إجراء القياسات البيئية وتقييم المخاطر والتأثيرات البيئية، وارتباطها بالتوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة وخطة الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، وتنفيذ نظام الجودة ودليل الوثائق والإجراءات والعمليات حتى يتم التدقيق الخارجي من قبل إحدى الشركات العالمية المانحة لشهادة الآيزو.

وقال عيسى هلال: «يحرص مجلس الشارقة الرياضي على تنظيم العمل والتميز في الإدارة والاستمرار في التطوير وتحسين الأداء في مختلف الجوانب الإدارية والتنظيمية والوصول إلى تكامل الأنظمة الإدارية في جميع العمليات الخدماتية والتشغيلية».

وأضاف: «يسعى المجلس باستمرار للنهوض بالحركة الرياضية في الإمارة بمختلف النواحي من خلال ترسيخ أسس العمل الرياضي المؤسسي وآليات تطبيقها سواء في المجلس أو في الأندية الرياضية والتخصصية التابعة له، بما يساهم في تطوير الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الأداء الاحترافي والابتكاري للمؤسسات الرياضية وتطوير كفاءة الكوادر الإدارية والفنية، والاستفادة من تطبيق أفضل للممارسات والمعايير العالمية في المجالات الرياضية».

وقال الدكتور مصطفى كامل المحمد: «يسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع فريق مجلس الشارقة الرياضي في هذا المشروع، حيث يختص مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات بتأهيل المؤسسات للحصول على المواصفات القياسية الدولية للجودة ISO 9001، وتقديم الاستشارات للهيئات والمؤسسات المتخصصة ولذلك سنعمل مع المجلس كفريق عمل واحد من خلال توفير الكادر المتخصص وتقديم كافة الاستشارات لضمان الالتزام بتطبيق نظام إدارة الجودة حتى يتسنى للمجلس الحصول على شهادة الآيزو، مما يؤكد نجاحها في تصميم نظام إدارة جودة لضمان المحافظة على تحقيق مستوى مرتفع من جودة خدماتها والابتكار والتميز في الأداء وتوثيق نظام العمليات والتحقق في جميع مراحل إجراءات العمل».