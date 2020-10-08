روضة السركال تقود منتخب آسيا في المهرجان العالمي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد الاتحاد الآسيوي للشطرنج أسماء ناشئي وناشئات منتخب القارة الآسيوية المشارك في المهرجان العالمي السادس للشطرنج جلوبال تشيس فيستفال بطولة كأس القارات لفرق الناشئين تحت 12-14-16-18 سنة للذكور والإناث الذي يقام برعاية البطلة العالمية المجرية جوديت بولجار والتي يصنفها الخبراء بصفتها أفضل اللاعبات السيدات اللاتي مارسن لعبة الشطرنج في كل العصور، وتقام البطولة يوم السبت المقبل عبر الإنترنت مع مراقبة المباريات من خلال تطبيق زووم.

وتشارك كل قارة بفريق يضم 16 ناشئاً منهم ثمانية ناشئين وثماني ناشئات بواقع لاعبين ولاعبتين في كل فئة عمرية.

وأعلن هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج أسماء اللاعبين واللاعبات الستة عشر الذين يمثلون قارة آسيا في هذا المحفل العالمي، وتتقدمهم بطلة العالم للناشئات الإماراتية روضة السركال التي استطاعت أن تفرض اسمها على المنتخب القاري وفق المعايير الموضوعة للاختيار وأبرزها عدد الميداليات الذهبية في بطولات العالم للمراحل العمرية المختلفة، حيث سبق أن فازت ببطولة العالم تحت ٨ سنوات بالبرازيل وبطولة مدارس العالم تحت ٩ سنوات في ألبانيا.

وينتمي الناشئون والناشئات المختارون من قارة آسيا إلى 6 دول هي الهند وكازاخستان ومنغوليا والإمارات وسريلانكا وإيران.