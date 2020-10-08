شكرا لقرائتكم خبر عن «الخوارة» نجمةً للثنايا البكار و«برلمان» بطلاً للجعدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم صباح الأربعاء منافسة قوية بين هجن أبناء القبائل في سن الثنايا وذلك على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وكسبت «الخوارة» لمحمد الشامسي التحدي الرئيسي للثنايا البكار المحليات بعد أن قطعت مسافة السباق في فترة زمنية قدرها 9:18:0 دقيقة محققة التوقيت الأفضل في جميع التحديات، وبالمقابل تألق شعار صعب المضمرين محمد الكتبي من خلال الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات وذلك من خلال تقديمه لـ«نزهة» على القمة بزمن بلغ 9:21:0 دقيقة.

وهيمن «برلمان» المملوك لبطي الغفلي على قمة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث بعد إكماله رحلة الشوط في توقيت قدره 9:22:6 دقيقة، وأهدى «غيث» مالكه سعيد الغيلاني ناموس الشوط الرئيسي للجعدان المهجنات في زمن 9:19:5 دقيقة.

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