شباب الأهلي والشارقة يكسبان البطائح والنصر في نصف نهائي السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

حقق فريقا شباب الأهلي والشارقة، فوزين مستحقين في أولى جولات نصف نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال للموسم الحالي، وتمكن «الفرسان» حامل اللقب من الفوز على البطائح المجتهد بنتيجة 97-82، كما تغلب الشارقة على النصر 93-79، علماً أن مباريات هذا الدور تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة على ملاعب محايدة، ويخوض كل فريق من «الرباعي» ثلاث مواجهات، تسفر نتائجها عن تحديد المركزين الأول والثاني لخوض المباراة النهائية للبطولة يوم 17 من الشهر الجاري.

وفي التفاصيل، احتضنت صالة نادي النصر، مواجهة شباب الأهلي والبطائح، وكان الأخير نداً عنيداً خلال مراحل الشوط الأول، وأنهى «الفرسان» الفترة الأولى متقدماً بفارق ثلاث نقاط 26-23، واستمر تقدمه بالفارق نفسه منهياً الشوط الأول بالتقدم 50-47، عقب فترة ثانية انتهت بالتعادل 24-24، وفي الشوط الثاني امتلك شباب الأهلي زمام المجريات، مؤكداً انتصاره بتفوقه في الفترتين الثالثة والرابعة بواقع 23-16 و24-19، ليحسم نتيجة المباراة لصالحه 97-82.

وفي المواجهة الثانية التي استضافتها صالة البطائح، فرض الشارقة سيطرته على مجريات مباراته مع النصر محققاً فوزه المستحق على «العميد» بنتيجة 93-79 بعدما هيمن «الملك» على نتائج الفترات الأربع للمباراة، بواقع 23-17 و27-25 و25-20 و18-17.

وتتجدد مواجهات الدور نصف النهائي السبت المقبل، بمواجهتين من العيار الثقيل في ثاني جولات المربع الذهبي، حيث يلتقي البطائح مع الشارقة في المباراة التي ستجمعهما في السابعة مساء على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر، وفي التوقيت نفسه يواجه النصر شباب الأهلي على صالة نادي الشارقة.

ويحسب لاتحاد كرة السلة نجاحه التنظيمي لمباريات استكمال الموسم الحالي 2019-2020، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية المعتمدة من كافة الوجوه، بعد فترة توقف دامت أكثر من ستة شهور بسبب تعليق النشاط من جراء تفشي جائحة «كوفيد -19».