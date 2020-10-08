المرحلة الثالثة من ماراثون الدراجات المائية تنطلق الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تنطلق الجمعة المرحلة الثالثة من ماراثون الإمارات للدراجات المائية في العاصمة أبوظبي وعلى كورنيشها المبهر بالتحديد وبمشاركة متوقعة لـ40 متسابقاً إماراتياً في الماراثون الذي سيستمر قرابة الساعة والنصف.

وتشهد الرياضة البحرية ازدهاراً ونشاطاً كبيرين خلال شهر أكتوبر مع العودة القوية لأغلب الرياضات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة جائحة «كوفيد -19» وذلك من ناحية تطبيق بروتوكول الصحة والسلامة خلال إقامة السباقات على المشاركين والمتسابقين واللجان المنظمة للسباق.

وكان نادي أبوظبي البحري قد افتتح باب البطولات البحرية مع انطلاق الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للفلاي بورد، والتي لقيت مشاركة وإقبالاً كبيرين من المتسابقين، وتستأنف الرياضة البحرية مع الماراثون الجمعة بنفس الإجراءات والاحترازات التي تم تطبيقها في الجولة الأولى.

وينطلق الماراثون بواقع ثلاث فئات هي: فئة الجالس ستوك، فئة الواقف، وفئة المخضرمين، حيث سيمتد المسار من نقطة الانطلاق على كورنيش أبوظبي مروراً على امتداد الكورنيش لفئة الواقف والمخضرمين والتي سيبلغ طول الدورة الواحدة من خلالها 3.5 ميل بحري في حين سيمتد مسار فئة الجالس على جزيرة اللولو ويبلغ طول الدورة الواحدة 5 أميال بحرية، ومن المتوقع أن تنهي بعض الدراجات الدورة الخاصة بها في أقل من خمس دقائق بحيث يصل عدد متوسط الدورات عبر الساعة والنصف بين 14 إلى 18 دورة.

ووجه ناصر الظاهري مشرف عام السباق التحية لكل المشاركين والمتسابقين والمسجلين من خلال منافسات الماراثون خاصة مع العودة القوية لهذه الفئة عبر أجندة السباقات البحرية، وأكد الظاهري القيمة الكبيرة التي يحملها جميع المتسابقين للماراثون والأهمية التي يوليها له المشاركون بحكم حجم الاستعداد والتجهيز الذي يحتاج إليه المتسابق للمنافسة، وقال: «يعد الماراثون من السباقات المحببة لمتسابقي الدراجات المائية، خاصة أنه يحتاج إلى لياقة عالية وتجهيز بدني خاص، وهو اختبار حقيقي للقدرة على التحمل لمدة ساعة ونصف هي المدة الزمنية الخاصة بالسباق».

وكشف الظاهري أن قسم السباقات في النادي سيحرص على تطبيق كل قواعد الأمان عبر البطولة سواء من خلال قوانين التباعد الاجتماعي، وأيضاً العبور عبر بوابات خاصة لدخول موقع السباق من أجل الفحص، بالإضافة إلى الفحص الطبي المتواصل لكل المشاركين والمتسابقين والحصول على عينة فحص «كوفيد -19» سلبية حديثة لصاحب الشأن، كما شدد الظاهري على أن البوابات الموجود في منطقة السباق ستكون خاصة بفحص الحرارة والتأكد من سلامة الداخلين.