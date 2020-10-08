تعديل مواعيد انطلاق موسم الجودو الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاطب اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، كافة الأندية الأعضاء بشأن تعديل موعد انطلاق موسمه الرياضي 2020-2021 طبقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية، ليبدأ اعتباراً من 20 نوفمبر المقبل بدلاً من 23 أكتوبر الجاري، من خلال بطولة كأس الاتحاد لفئة الناشئين مواليد (2003-2004-2005)، بجانب بطولة فئة الرجال مواليد 1999 وما فوق والمقرر إقامتها بصالة نادي خورفكان بالشارقة، كما تحتضن نفس الصالة يوم الجمعة 27 نوفمبر المقبل بطولة اليوم الوطني لفئة الأشبال مواليد (2006-2007)، وفئة الشباب مواليد ( 2000-2001-2002).

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أن التعديل يأتي ترجمة لتوجيهات الجهات المختصة بسبب جائحة كورونا، وحرصاً على سلامة الجميع، مشيراً إلى أن سكرتارية الاتحاد أعدت اللوائح الفنية والتنظيمية والبروتوكولات الصحية المتبعة الخاصة بالبطولتين، بما يضمن السلامة للجميع مع انطلاقة مسابقات الموسم الاستثنائي لعام 2020 -2021، كما أنه تم اعتماد مسابقات مختلفة تعمل لجنة الجودو المحلية على إعادة جدولتها بالتنسيق مع الأندية بما يحقق الفائدة الفنية والتنظيمية والمجتمعية، والتي تتضمن دوري أبطال الإمارات لشباب الجودو، ونهائي دوري الناشئين، وبطولة كأس السفير الياباني لدى الدولة السنوية للمراحل العمرية التي تقام في أبوظبي.. ويتضمن البرنامج المعدل أيضاً إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو مسكاً لمنافسات الجودو.

وبخصوص بطولة محمد بن زايد الكبرى للجودو قال رئيس الاتحاد: إن الإعداد لإقامة النسخة الأولى من البطولة لفئة الأشبال مواليد 2007-2008، والشباب مواليد 2001 و2002 و2003، قطع شوطاً كبيراً لتخرج بشكل يتناسب وقيمتها وأهميتها، حيث رصد لها الاتحاد جوائز قيمة.