شكرا لقرائتكم خبر عن حلبة «كارتينج» على سطح «دبي مول زعبيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” انتقلت تجربة سباقات سيارات الكارتينج الكهربائية «إي-كارت زعبيل»، إلى موقعها الجديد على سطح «دبي مول زعبيل» لتقدم تجربة اختبار أقصى درجات الحماس في المضمار المفتوح المطلّ على «برج خليفة».

وتوفر حلبة «إي-كارت زعبيل» تجربة حافلة بالحركة والتشويق، حيث تتيح للسائقين فرصة اختبار مهاراتهم في القيادة عبر خوض سباقات ضد الوقت أو منافسة بعضهم.

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