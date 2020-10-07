رونالدو وريناتو يسددان في العارضة خلال تعادل البرتغال وإسبانيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفت البرتغال بالتعادل دون أهداف على أرضها مع إسبانيا في مباراة ودية لكرة القدم اليوم الأربعاء بعدما سددت كرتين في العارضة وأهدرت فرصة سهلة في اللحظات الأخيرة.

وكاد كريستيانو رونالدو، الذي هز شباك إسبانيا ثلاث مرات في مباراة المنتخبين بكأس العالم 2018، أن يتقدم بهدف لبطل أوروبا عندما أطلق تسديدة هائلة لكنها ارتدت من العارضة بعد الاستراحة.

واقترب ريناتو سانشيز بشكل أكبر من التسجيل بعد دقائق وسدد كرة قوية مباشرة اصطدمت أيضا العارضة.

واعتقد سانشيز أن الكرة سترتد داخل المرمى وبدا أنه سيحتفل قبل أن تسقط الكرة على خط المرمى دون أن تدخل.

ورغم ذلك كانت أخطر فرصة للبرتغال قرب النهاية حيث وصلت الكرة إلى جواو فيلكس داخل المنطقة بعد ركلة ركنية لكنه أهدر الفرصة بغرابة رغم الوجود بالقرب تماما من المرمى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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