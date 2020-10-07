شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على أن تلقي فريق لهدفين في أول 15 دقيقة من مواجهة فريقه مساء اليوم أمام الأهلي لم يكن متوقعا.
وقال طولان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «بداية المباراة بالنسبة لي كانت غير متوقعة هدفين في ربع ساعة أثروا على معنويات اللاعبين وسير المباراة، والأهلي فريق قوي وقام بالتدوير في مباراة اليوم وأشرك عناصر لم تشارك منذ فترة».
وواصل: «خوض المباريات كل 3 أيام أمر قاس جدًا وخاصة حال عدم امتلاك الفريق للبديل، فريقي مصاب بالإرهاق بسبب كثرة المباريات في الفترة الماضية، وهو ما أثر على أداء اللاعبين في مباراة اليوم وعلى قراراتهم».
وأشار: «الأهلي لديه أكثر من فريق وأقدم له التهنئة عقب تحقيقه الفوز في مباراة اليوم، دفاع فريقي في مباراة اليوم لم يكن في كامل تركيزه ولم ينفذ ما قمنا بشرحه وهذا ما تسبب في استقبال الهدفين المبكرين».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,902
-
تعافي
97,449
-
وفيات
6,001
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.