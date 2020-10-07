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أول تعليق من حلمي طولان بعد خسارة إنبي أمام الأهلي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على أن تلقي فريق لهدفين في أول 15 دقيقة من مواجهة فريقه مساء اليوم أمام الأهلي لم يكن متوقعا.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «بداية المباراة بالنسبة لي كانت غير متوقعة هدفين في ربع ساعة أثروا على معنويات اللاعبين وسير المباراة، والأهلي فريق قوي وقام بالتدوير في مباراة اليوم وأشرك عناصر لم تشارك منذ فترة».

وواصل: «خوض المباريات كل 3 أيام أمر قاس جدًا وخاصة حال عدم امتلاك الفريق للبديل، فريقي مصاب بالإرهاق بسبب كثرة المباريات في الفترة الماضية، وهو ما أثر على أداء اللاعبين في مباراة اليوم وعلى قراراتهم».

وأشار: «الأهلي لديه أكثر من فريق وأقدم له التهنئة عقب تحقيقه الفوز في مباراة اليوم، دفاع فريقي في مباراة اليوم لم يكن في كامل تركيزه ولم ينفذ ما قمنا بشرحه وهذا ما تسبب في استقبال الهدفين المبكرين».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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