شكرا لقرائتكم خبر عن خالد محمود يجهز ملفًّا طبيًّا للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يطلب خلاله تجهيز ملف طبي خاص بكل لاعب.

وأوضح أن «كاف» طلب الملفات الطبية للاعبين ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة فريق الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن كل لاعب بالفريق لديه ملف طبي شامل، وسوف يقوم بتحديثه وتجهيز جميع الملفات بالشكل المطلوب وإرسالها إلى «كاف» مباشرة.