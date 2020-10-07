شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ودية مُثيرة استعدادًا لدورى الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تتنازل المنتخبات الوطنية عن خوض المباريات الودية ضمن أجندتها الدولية استعدادا للارتباطات الرسمية، وتسببت أزمة وباء «كورونا» فى طول الموسم الكروى الماضى بشكل غير مسبوق كما تأخرت بداية الموسم الحالى، ولكن ضغط المباريات وتواليها لم يمنع المنتخبات من استغلال بعض التوقيتات فى الأجندة الدولية لخوض بعض المواجهات الودية.

واستدعى المنتخب الإسبانى 25 لاعبا إلى صفوفه استعدادا للمباريات الدولية التى يخوضها خلال الأيام القليلة المقبلة فيما استدعى المنتخب الألمانى (مانشافت) 29 لاعبا مقابل 30 لاعبا فى المنتخب الإنجليزى و34 لاعبا فى المنتخب الإيطالى.

وتأتى هذه الجولة من المباريات الودية الدولية ضمن استعدادات المنتخبات الأوروبية للجولتين المقبلتين من منافسات دور المجموعات فى دورى أمم أوروبا واللتين تقامان فى الأسبوع المقبل. كما يستضيف المنتخب الإنجليزى نظيره الويلزى اليوم حيث تشارك فى هذه الجولة من المباريات الودية معظم المنتخبات الأوروبية غير المشاركة فى الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) التى تأجلت فعالياتها إلى منتصف عام 2021 بسبب أزمة وباء «كورونا». وأصبح جوردان هيندرسون قائد فريق ليفربول جاهزا للانضمام إلى الفريق بعد عودته من الإصابة وإن ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة ليفربول مطلع هذا الأسبوع.

واضطر المنتخب البلجيكى إلى إلغاء مباراته الودية مع المنتخب النيوزيلندى، والتى كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب أزمة كورونا ولكنه وجد المنافس البديل حيث يستضيف نظيره الإيفوارى.

واستدعى روبرتو مانشينى المدير الفنى للمنتخب الإيطالى ماركو سيلفسترى حارس مرمى فيرونا لينضم إلى قائمة الآزورى للمرة الأولى فيما يعود المهاجمون أنجيلو أوجبونا ومانويل لازارى ودومينيكو بيراردى إلى صفوف الفريق بعدما غابوا عن قائمة الفريق منذ 2018. ويلتقى المنتخب الإيطالى مع منتخب مولدوفا استعدادا لمباراتيه أمام المنتخبين البولندى والهولندى.

ويفتقد المنتخب الإيطالى جهود لورنزو إنسينى وأليكس ميريت وماتيو بوليتانو زميليه فى فريق نابولى بسبب خضوعهم للحجر الصحى فى نابولى بعد اكتشاف حالتى إصابة بفيروس «كورونا» المستجد فى صفوف نابولى علما بأن اللاعبين الثلاثة كانوا مرشحين للانضمام إلى الآزورى فى هذه المباريات.

كما تأثر المنتخب الإسبانى بأزمة الإصابات بكورونا فى نابولى حيث يغيب لاعب الوسط فابيان رويز عن صفوف المنتخب الإسبانى. ورغم هذا، ليس مرجحا أن يستدعى لويس إنريكى المدير الفنى للمنتخب الإسبانى لاعبا بديلا لتقتصر قائمته بهذا لمواجهة منتخبات البرتغال وديا وسويسرا وأوكرانيا بدورى أمم أوروبا على 24 لاعبا. ويتطلع البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى إلى استغلال هذه الجولة من المباريات الودية والرسمية مع منتخب بلاده ليقلص الفارق بشكل أكبر مع الرقم القياسى لعدد الأهداف التى يسجلها أى لاعب مع منتخب بلاده فى المباريات الدولية حيث يحتل رونالدو المركز الثانى فى قائمة الهدافين الدوليين برصيد 101 هدف مقابل 109 أهداف للإيرانى على دائى. ويفتقد المانشافت جهود سوات سيردار لاعب وسط شالكه ليتقلص عدد اللاعبين فى معسكر الفريق حاليا إلى 28 لاعبا استعدادا لمباريات الفريق أمام تركيا وديا ثم أمام أوكرانيا وسويسرا بدورى أمم أوروبا.

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ومن أبرز المباريات الودية التى تقام خلال اليومين المقبلين ستكون مباراة المنتخب الفرنسى حامل اللقب العالمى مع نظيره الأوكرانى ومباريات هولندا مع المكسيك وسويسرا مع كرواتيا.