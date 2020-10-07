شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ"رموز وجماهير الزمالك" : نفسى طويل جدا ..وحقى سنأخذه بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه كان حريصا على عدم حضور الاجتماع الذي عقده رموز كرة القدم اليوم بصالة محمد حسن حلمي ، وذلك من أجل أن يتحدثوا ويناقشوا الأمور دون أي ضغوط، مضيفا فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للزمالك ، أنه لم يجرؤ أي شخص على معاقبة أي ناد في العالم ، ولكن في سابقة دون العادة عوقب الزمالك، موضحا أن المقصود من قرار اللجنة الأوليمبية هو محاربة النادي وليس شخص مرتضى منصور.

أشار رئيس الزمالك إلى أنه لا يتأخر أبدا عن أبناء النادي وحريص تماماً على تلبية مطالبهم خصوصا اللاعبين والرموز القدامى، مشددا على أنه لا يوجد ناد في العالم يفعل ذلك، مبينا أن من صنع شعبية هذا النادي هم أبناؤه لذلك يجب تكريمهم.

ووجه رئيس الزمالك الشكر للرموز وقدامى اللاعبين موجها رسالة لهم قائلا: "أشكركم على دعمكم ومساندتكم لي خلال هذه الفترة الحالية لا تخافوا .. مضيفا ، أنه علم بأن قدامي النادي وأبنائه ذاهبون لمقابلة الوزير، متسائلا ، "هل القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية صحيح وقانوني؟.. متابعا: " بالطبع لا".

وأوضح منصور: "عمرو الجنايني وهشام نصر قاما بتقديم شكاوي ضدي في اللجنة الأوليمبية".. و أبناء الزمالك يتعاملون مع الكيان بشكل خاطئ، متسائلا: ": هل الانتماء للزمالك أصبح لعنة، وهل كل زملكاوي يسند له منصب يقوم بفرم الزمالك؟".

وشدد مرتضى منصور على أنه تم تجاهل خطاب مجلس النواب الذي حذرهم من اتخاذ اي قرار نظراً للحصانة التي يتمتع بها أي نائب.. مشيرا إلى أن القرار صدر في وقت حساس قبل مواجهة الزمالك مع سموحة في بطولة كأس مصر، وكل هذا يحدث ضد نادي الزمالك قبل بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وأكمل منصور بأن هذه القرارات من الممكن أن تؤثر على الفريق قبل مباراتنا الهامة أمام الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن الاكيد أن يتأثر اللاعبون والجهاز الفني بهذه الأمور.. مشددا على أن الأمر ليس مقصودا منه مرتضى وانما يقصدون الزمالك.

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وأوضح مرتضى منصور انه يؤمن بمبدأ "من يخاف يمشي" ، مشددا على أنه يعلم جيداً أن وزير الشباب والرياضة شخص نظيف اليد ومحترم وهو يرى الأمور جيدا.

ووجه رئيس الزمالك رسالة للجماهير قائلا: "لا تقلقوا على نادي الزمالك، هناك مسئولون محترمون في البلد يعلمون جيداً قيمة النادي، والهدف من هذه الأمور عمل فتنة بأن يقوم جماهير الزمالك بالنزول من اجل النادي ويندس معهم الإخوان، لكنه لن يسمح لهم بالفوضى، نحن ندعم الدولة ومؤسساتها وسوف نأخذ حقنا بالقانون لأننا في دولة قانون".

وقال منصور انا مستمر في دعمي ومساندتي لبلدي، أقولها مرة أخرى لجماهير نادي الزمالك، إياكم والنزول لأي تجمع، لأن البعض يحاول استخدامكم لأمور تضر البلد".

وجدد مرتضى منصور شكره للرموز واللاعبين القدامى على دعمهم ومساندتهم له ولنادي الزمالك، كما وجه الشكر للاعبي الفريق الأول على دعمهم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وواصل رئيس الزمالك بأنه تلقى خطاب جديد من اللجنة الأوليمبية ، وهو مستمر وقال : "نفسي طويل جدا".

وعن الفريق الأول بالنادي أكد مرتضى منصور أنه يسير بشكل طيب في بطولتي الدوري والكأس، وأمامه مباراة قوية أمام الرجاء المغربي موضحا أن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي سيكون رئيساً للبعثة في المغرب ومعه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والذي نجح بقوة مع الفريق وهذا ما أثار الضيق عند الجميع.