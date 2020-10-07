شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار أهلاوي يُدمر خط أنابيب انبي بثلاثية مروان وأجاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي.

سجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ضم ، كلاً من : علي لطفي، محمد هاني ،حمدي فتحي ،أيمن أشرف ، أحمد فتحي ،أليو ديانج ،عربي بدر ،وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاي ومروان محسن ، وشهدت قائمة الأهلي للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث غاب كلاً من: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي كما غاب التونسي على معلول والانجولي جيرالدو لتواجدهما مع منتخبي بلادهما.

فيما يلعب أنبي المباراة بتشكيل مكوّن من محمد جاد، علي فوزي ، أسامة جلال ، رامي صبري ، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو ، عبد الرحمن عامر ، تونيا دي ليو، محمود قاعودو أحمد علي ، فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد

بداية حماسية من الاهلي أسفرت عن هدف مُبكر سجله مروان محسن في الدقيقة الثالثة بعدما تلقى تمريرة رائعة من أيمن أشرف أستلمها مروان بشكل جيد ولعبها "لوب" من فوق حارس أنبي محمود جاد مُعلناً هدف الأحمر الأول.

بعد الهدف نشطت المباراة من الفريقين وحاول الفريق البترولي زيارة شباك على لطفي كما ضغط الاهلي من الوسط وسدد لاعبيه أكثر من كرة عن طريق الشحات وأجاي .

وأشهر محمد يوسف حكم اللقاء بطاقة صفراء لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال تواجد الأخير على دكة البدلاء بسبب الاعتراض على الحكم.

وتعرض وليد سليمان لإصابة بسيطة وإستكمل المباراة قبل أن ينحصر اللعب وسط الملعب وتنخفض الخطورة على مرمى الفريقين.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هدأ اللعب وشارك عمرو السولية في الدقيقة 40 بدلاً من أيمن أشرف لأصابة الأخير وبعدها يحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية أيضاً من جانب الاهلي الذي ضغط بقوة ولعب وليد سليمان وأجاي أكثر من كرة خطرة أمام مرمى محمود جاد.

تعرض أكثر من لاعب بالاهلي لأصابة منهم عربي بدر ومروان محسن وتلقي الأخير العلاج وإستكمل المباراة لكن عربي بدر غادر الملعب في الدقيقة 58 للأصابة .

وشارك كهربا في الدقيقة 61 بديلاً لعربي بدر ، وهدأ اللعب كثيراً وسط الملعب وتراجع الاداء من الفريقين ، وتصدى على لطفي حارس الاهلي لتسديدة قوية من تونيا دي ليو.

ومرر كهربا كرة رائعة لمروان محسن لكن الأخير سددها بعيداً عن الشباك البترولية، وشارك محمد مجدي قفشة بدلاً من مروان محسن وصالح جمعة بدلاً من وليد سليمان ،في الدقيقة 78.

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في الدقيقة 80 سجل الاهلي الهدف الثالث عن طريق جونيور أجاي الذى أستغل كرة أرتدت من محمود جاد حارس أنبي بعدما سددها محمد مجدي قفشة من تمريرة جيدة عن طريق كهربا ونجح أجاي في تسجيل الهدف الثالث في مُتابعة جيدة لكرة قفشة.

واصل الاهلي الضغط بعد الهدف الثالث وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف رابع كما حاول أنبي تسجيل هدف الشرف لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الاهلي بثلاثية نظيفة.