شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد المدير الفنى لفارسكور يروى تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة أكرم حفيلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أصداء وفاة أكرم حفيلة مدرب نادى أهلى فارسكور تلقى بظلالها على الوسط الرياضى بعد انتشار العديد من الفيديوهات والصور الخاصة بلحظات وفاة المدير الفنى داخل الملعب خلال مباراة فريقه أمام الروضة أمس، المؤهلة للتصفيات النهائية لدورى القسم الثالث، حيث تعرض المدرب لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول، وتم حمله من قبل لاعبى فريقه ونقله لأحد المستشفيات لكن كان المدرب قد فارق الحياة.

يقول فؤاد حوزة المدرب العام لفريق فارسكور ومساعد المدير الفنى الراحل أكرم حفيلة: فى الدقيقة 30 عندما أحرزنا الهدف الثانى نزل الكابتن يحتفل مع اللاعبين وعند خروجه من الملعب سقط أرضًا ولم نجد إسعاف متواجد في الملعب وحاولنا إسعافه لكنه لم يستجب فتم نقله بواسطة بعض اللاعبين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ورفض بعض اللاعبين استكمال المباراة لحين الاطمئنان عليه ولكننا أكدنا انه يتم رعايته بالمستشفى وانتهى الشوط الأول وأثناء فترة الاستراحة تلقينا خبر وفاته وانسحب اللاعبون من المباراة ولكن الحكم وإدارى الفريق أصر على استكمال اللقاء.

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وانهمرت دموعه قائلا: كان حلمنا وحلم الكابتن أكرم واللاعبين أصروا على استكمال المباراة لتحقيق حلم مدربهم الراحل.

وتابع الكابتن توفى سعيدًا بأداء الفريق مطالبًا بإطلاق اسمه على أحد ملاعب فارسكور وعمل يوم رياضى يوم الجمعة المقبل لتكريمه وتأبينه.

ويضيف رامى كابتن فريق فارسكور أن أكرم كان بالنسبة لنا أبا وأخا كبيرا وفاته صدمه كبيرة أكبر من النادى والصعود، وحزين لوفاة مدربى وخسارته بالنسبة لنا فاجعة كبيرة لن ننساها مهما حيينا.