شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. هدوء أهلاوي ..إنبي ينشط والأحمر مُتقدم بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وإنبي المقامة حالياً بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري ومازالت النتيجة تقدم الاحمر بثنائية نظيفة من تسجيل مروان محسن.

ويضم تشكيل الأهلي ، علي لطفي، محمد هاني ،حمدي فتحي ،أيمن أشرف ، أحمد فتحي ،أليو ديانج ،عربي بدر ،وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاي ومروان محسن ، فيما يجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير – محمود عبد المنعم "كهربا" – صالح جمعة – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – شادي رضوان – محمد المغربي – محمد شكري – محمد فخري.

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث يغيب كل من: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يغيب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي وجيرالدو كما يغيب الدولي التونسي على معلول لتواجده في بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.

فيما يلعب أنبي المباراة بتشكيل مكوّن من محمد جاد، علي فوزي ، أسامة جلال ، رامي صبري ، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو ، عبد الرحمن عامر ، تونيا دي ليو، محمود قاعودو أحمد علي ، فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد

بداية حماسية من الاهلي أسفرت عن هدف مُبكر سجله مروان محسن في الدقيقة الثالثة بعدما تلقى تمريرة رائعة من أيمن أشرف أستلمها مروان بشكل جيد ولعبها "لوب" من فوق حارس أنبي محمود جاد مُعلناً هدف الأحمر الأول.

بعد الهدف نشطت المباراة من الفريقين وحاول الفريق البترولي زيارة شباك على لطفي كما ضغط الاهلي من الوسط وسدد لاعبيه أكثر من كرة عن طريق الشحات وأجاي .

وأشهر محمد يوسف حكم اللقاء بطاقة صفراء لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال تواجد الأخير على دكة البدلاء بسبب الاعتراض على الحكم.

وتعرض وليد سليمان لإصابة بسيطة وإستكمل المباراة قبل أن ينحصر اللعب وسط الملعب وتنخفض الخطورة على مرمى الفريقين.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هدأ اللعب وشارك عمرو السولية في الدقيقة 40 بدلاً من أيمن أشرف لأصابة الأخير وبعدها يحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية أيضاً من جانب الاهلي الذي ضغط بقوة ولعب وليد سليمان وأجاي أكثر من كرة خطرة أمام مرمى محمود جاد.

تعرض أكثر من لاعب بالاهلي لأصابة منهم عربي بدر ومروان محسن وتلقي الأخير العلاج وإستكمل المباراة لكن عربي بدر غادر الملعب في الدقيقة 58 للأصابة .

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وشارك كهربا في الدقيقة 61 بديلاً لعربي بدر ، وهدأ اللعب كثيراً وسط الملعب وتراجع الاداء من الفريقين ، وتصدى على لطفي حارس الاهلي لتسديدة قوية من تونيا دي ليو.