شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يحيى ذكرى لاعبه شهيد حرب أكتوبر عبده أبو حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى المصرى البوسعيدي، بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، واستشهاد النجم الراحل عبدة أبو حسين خلال فترة التهجير.

ونشر النادى المصرى صورة لاعبها الشهيد عبدة أبو حسين، عبر حسابها بموقع تويتر، وعلق قائلاً:" ونحن نحتفل بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، نتذكر بكل الفخر والاعتزاز نجمنا الراحل عبده أبو حسين خلال فترة التهجير "الثانى جلوسًا من اليمين"، والذي نال الشرف الشهادة فى تلك الحرب فمنحنا شرفًا نتوارثه جيلًا بعد جيل".



النادى المصرى عبر تويتر

يشارإلى أن حرب أكتوبر المجيدة، شارك فيها جميع المصريين، بفئاتهم وتخصصاتهم المختلفة، حيث العديد من لاعبى كرة القدم المصرية، شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة، وكان من أبرزهم محمود الجوهرى وحمادة إمام وفكرى صالح.

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إلا أن هناك لاعباً بكرة القدم المصرية، شارك فى الحرب واستشهد خلالها، وهو أحد لاعبى نادى المصرى البورسعيدى.. عبده أبو حسين، ، خلال فترة التهجير، عقب نكسة يونيو، عام 1967.

وشارك أبو حسين فى حرب أكتوبر المجيدة، وجاد بروحه خلال أحداث الحرب، التى أعادت لمصر قطعة غالية من أرضها، واحتفل النادى المصرى البورسعيدى، بالذكرى الـ 47 على انتصارات أكتوبر المجيدة، وأحيا ذكرى استشهاد لاعبه عبده أبو حسين.