سامي قمصان: اللاعبون بدأوا يعتادوا على طريقة موسيماني.. وسنقاتل للتتويج بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إن نتيجة مباراتهم أمام إنبي مُرضية والأداء كان جيداً، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه بدأوا التعود على طبيعة عمل موسيماني وهو يتحدث معهم نفسياً وفنياً.

وفاز الأهلي على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري.

Advertisements

وتابع قمصان، في تصريحات لفضائية الأهلي، عقب المباراة:"بإذن الله نصل للوداد بنفس القوة والتصميم الحالي ونكون كاملين بصورة فنية وبدنية جيدة لنحقق البطولة الغائبة الغالية علينا، لدينا تصميم وسنقاتل للتتويج باللقب".

واسترسل المدرب المساعد:"مباريات الوداد الحالية في مواعيد مبارياتنا ونتابعهم ونُحضر لهم جيدًا كيف يلعبون وماهي نقاط الضعف وكيف نستغل الأخطاء".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بـ:"نعم متخوفون من الإصابات ولكن نعمل مع مخطط الأحمال على النقاط التي تقوينا، فغيرنا خط الدفاع أمام إنبي ولدينا مرونة في المراكز.. حسين لعب كظهير أيمن وهاني كـ "ثيرد باك" وكان رائعاً".