موسيماني يعلق على انتقال أزارو للاتفاق السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على قرب انتقال وليد أزارو مهاجم الفريق إلى نادي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موسيماني خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي وإنبي بالدوري: "لا يوجد لدينا مشكلة حتى الآن في مركز المهاجم، قرار رحيل أزارو كان قبل قدومي وبالتأكيد هو قرار في صالح النادي".

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة لمروان محسن "هدفين" وأجايي هدف، في الأسبوع الـ32 من مسابقة الدوري.

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وأكمل موسيماني: "هناك مهاجمين في الفريق، أليو بادجي لعب في البداية بالمباراة السابقة، ومروان محسن شارك اليوم وسجل هدفين، كما استعنت باجايي لبعض الوقت في مركز المهاجم وسجل هدفا".

وكان مصدر مسؤول أكد ليلا كورة، مساء الأربعاء، أن الاتفاق توصل لاتفاق مع الأهلي لضم أزارو بشكل نهائي أكد مصدر مسؤول، أن نادي الاتفاق السعودي تم التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع المغربي وليد أزارو، مقابل 800 ألف دولار، والمبلغ يشمل الـ100 ألف دولار المستحقات المتبقية من الإعارة.

وتعد مباراة إنبي هي الثانية لموسيماني بعد مواجهة المقاولون والتي حقق خلالها الأهلي الفوز بهدف نظيف.