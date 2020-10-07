تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأنه سيعقد الخميس، مؤتمرًا صحفيا لتدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي للنادي، وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو.

وكتب قائلا: "الخميس إن شاء الله المؤتمر الكبير لتدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي لنادينا وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو".

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وأكمل: "هذه خطوة من خطوات التطوير التي نقوم بها لمدينة الميريا الحبيبة ولجمهور النادي،والحمدلله الآن الفريق من ضمن مصاف الفرق المنافسة".

وأضاف تركي، قائلاً: "تحتوي تشكيلته على نجوم دوليين ويعتبر من أصغر الفرق في معدل الأعمار في اسبانيا كلها بكل درجاتها وحققنا في سوق الانتقالات ارقاماً قياسية في بيع اللاعبين واستقطاب اكثر من ١٨ نجم في ميركاتو واحد".

واختتم:"ونخطط باذن الله لما هو أجمل للنادي وأهل المدينة والجمهور".