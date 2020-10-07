موسيماني: هناك إيجابيات.. يجب أن نتحسن في أمر.. وسعيد بمروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق يجب أن يتحسن في انهاء الهجمات، مشيراً الى وجود العديد من الإيجابيات في مباراة إنبي.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي 3-0 في مباراة الجولة الـ32 لملسابقة الدوري الممتاز.

وأشار موسيماني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة "من الأمور الإيجابية أمام إنبي عدد الفرص التي صنعناها خلال المباراة، والفرصة المبكرة لقتل المباراة".

وأضاف "هناك تطور في التمريرات، لاعبو الأهلي بدأوا يتفهموا طريقة لعبي، لكن علينا أن نتحسن بشكل أكبر في إنهاء الهجمات".

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وواصل "لم نبدأ بشكل جيد في شوط المباراة الثاني، لكني سعيد بأنني منحت الفرص لبعض اللاعبين لمشاهدتهم على أرض الملعب، مثل اللاعب الشاب عربي بدر، وأيضاً مشاهدة وليد وأجايي بعد غيابهما للإصابة".

وشدد "استرجاع الكرة الثانية أمر مهم بالنسبة لنا، وهو ما قمنا بفعله أمام إنبي بجانب التمريرات الكثيرة للسيطرة على المباراة، سنعمل على تحسين تلك الأمور".

واستمر "لم يكن لدينا أي مشكلة دفاعية، وأيضاً أنا سعيد بثنائية مروان محسن، الهدف الثاني أعجبني كثيراً لأنه تصرف بشكل رائع، لدينا عمل كبير من أجل البطولة الأفريقية".

وصرح "لعبت بحسين الشحات لبعض الوقت كمدافع أيمن، يحدث تبادل في المراكز في بعض الأحيان نظراً للغيابات التي تضرب الفريق، عربي بدر لعب وأصيب، لدينا نقص عددي".

واختتم "هدفي اسعاد وارضاء الجماهير، نريد الفوز دائماً، يجب على اللاعبين احترام شعار النادي واللعب كأصدقاء، ولا يكون هناك من يلعب لنفسه، لا يوجد لاعب أو مدرب أكبر من النادي، النادي أكبر من أي شخص، سأعمل لإسعاد الجماهير لكن أريد الوقت".