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جيرو يتخطى بلاتيني في قائمة هدافي فرنسا في مباراته الـ100

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خاض أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا، مباراته رقم 100 مع منتخب الديوك أمام منتخب أوكرانيا.

وأحرز جيرو ثنائية في شباك المنتخب الأوكراني خلال مباراة ودية تجمع بين الفريقين.

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ووصل جيرو بعد هدفيه في شباك منتخب أوكرانيا إلى الهدف رقم 42 له في مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا.

وتخطى جيرو، مواطنه ميشيل بلاتيني أسطورة منتخب الديوك في قائمة هدافي المنتخب الفرنسي عبر التاريخ.

وأصبح المهاجم الفرنسي في المركز الثاني بقائمة هدافي المنتخب الفرنسي عبر التاريخ، بعد تخطيه لبلاتيني، ويأتي في الوصافة خلف تيري هنري صاحب الـ51 هدفاً.

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