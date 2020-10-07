بالمستندات.. موعد فترتي القيد وتفاصيل الرسوم للموسم الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد فترتي القيد في الموسم الجديد 2020/2021، ونظام الإعارات وكذلك التفاصيل المتعلقة بدفع الرسوم.
ووفقاً لما أعلنه اتحاد الكرة، فإنه من المقرر أن يتم فتح باب القيد في الفترة بين 10 أكتوبر وحتى 4 من شهر نوفمبر.
وأشار اتحاد الكرة، أن فترة القيد والتسجيل الثانية "الانتقالات الشتوية" ستكون بين 15 فبراير وحتى 15 من شهر مارس المقبل.
وفيما يخص نظام الإعارة، أكد اتحاد الكرة أن أي نادي من حقه إعارة أي لاعب مرتبط مع ناديه بعقد ساري لمدة لا تتجاوز مدة عقده الأصلي بحد أقصى 5 لاعبين.
وبالنسبة للاعب المعار أو المستغني عنه أو الذي أنهى عقده بالتراضي يتم رفع اسمه من القائمة وقيد لاعب بدلاً منه بحد أقصى 5 لاعبين.
ويمكنك معرفة تفاصيل رسوم المسابقات المختلفة من خلال المستندات التالية:
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