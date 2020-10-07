اتحاد الكرة يحدد.. 30 لاعبا بقائمة الفرق.. 5 أجانب.. وبند خاص للمدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدر اتحاد الكرة تعليمات القيد استعدادا للموسم الجديد 2020 - 2021.

وأبقى اتحاد الكرة نفس تعليمات قيد الموسم الماضي بشأن عدد اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق، بحيث يسمح لكل فريق قيد 30 لاعبا.

كما حدد الاتحاد عدد الأجانب بـ4 لاعبين، على أن يتم تقليص عدد الأجانب في الموسم القادم، بالإضافة للاعب آخر من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا يعامل معاملة اللاعب المصري، على أن تُطبق تلك المادة هذا الموسم فقط.

أما الإعارات، فأتاح اتحاد الكرة للأندية إعارة أي لاعب بمدة لا تتجاوز مدة عقده الأصلي بحد أقصى خمسة لاعبين، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار أو المستغنى عنه أو الذي أنهى عقده بالتراضي من قائمة ناديه وقيد لاعب منه بحد أقصى خمسة لاعبين.

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كما أغلقت اللائحة الجديدة الباب أمام المدرب الذين يفسخ تعاقده مع ناديه من جانبه، من الانتقال لتدريب نادي آخر، مع إمكانية انتقال المدرب لتدريب نادي آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط بالموسم.