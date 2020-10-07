محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
غادر أيمن أشرف مدافع نادي الأهلي، مباراة فريقه أمام نادي إنبي، بعد تعرضه للإصابة أثناء اللقاء.
وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، بإخراج أيمن أشرف والدفع بعمرو السولية بدلاً منه.
وأفاد مراسل يلاكورة، أن أيمن أشرف خرج من ملعب المباراة بعد تعرضه لكدمة في الكاحل.
وكان أيمن أشرف يعاني من آلام في القدم في مباراة المقاولون العرب الماضية والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف.
ويتقدم الأهلي بثنائية نظيفة على نظيره إنبي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع 32 من دوري we المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف بعد مغادرته لمباراة إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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