الأهلي يضرب إنبي بثلاثية "على الواقف" ويغرد منفردا على قمة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا سهلا على انبي بثلاثية نظيفة بستاد النادي الأهلي بمدينة النهضة بالقاهرة ضمن مباريات الجولة 32 للدوري الممتاز.

سجل الثلاثية مروان محسن في الدقيقتين 3و17 والنيجيري جونيور اجاي قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، وأهدر مهاجمو الأهلي عدة فرص على مدار الشوطين من حسين الشحات ومروان محسن واجاي ومحمود كهربا بعد نزوله.

ولم يظهر الفريق البترولي أي أنياب أو تهديد لمرمى على لطفي الذى لم يختبر سواء مع وجود أحمد على أو بديله عمر سافيولا أوعمر بسام

ارتفع رصيد الأهلي إلى 85 نقطة مغردا على القمة، ومؤكدا جدارته بالإحتفاظ بدرع الدوري بينما تجمد رصيد انبي عند 45 نقطة بالمركز الخامس.

الشوط الأول

لم تمر ثلاث دقائق على صافرة البداية حتى كان مروان محسن قد هز شباك انبي بهدف ملعوب من ايمن أشرف حيث لعب لوب من فوق محمود جاد يسجل هدف أول للأحمر.

استمر الحصار الأهلاوي على لاعبي انبي الذى تراجع معظم لاعبيهم للمنطقة الخلفية لتخفيف الضغط وايقاف الطوفان الأحمر.

هدف ثاني

في الدقيقة 17 ومن جملة ملعوبة بين احمد فتحي للشحات

لمروان محسن دون ضغط " يلم الكرة بأريحية ويضع على يسار الحارس المسكين محمود جاد.

حاول انبي من خلال احمد علي وتونيا دي ليو الذى ابعد الكرة من امامه من داخل منطقة الجزاء الى الركنية

تكسرت سريعا هجمات انبي التي ظهرت على استحياء مع مساندة يقظة من وسط الأهلي اليود ديانج ووليد سليمان وعربي بدر الظهير الأيمن الذى احتفظ بدوره الدفاعى خوفا من مرتدات الفريق البترولى.

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عاب لاعبو انبي تقارب الخطوط والكثافة العددية حتى في الكرات الثابتة حول منطقة جزاء الفريق رغم ندرتها لم تستغل احداها لعب عبد الرحمن عامر ولم يوجد سوى 3 لاعبين في منطقة جزاء الأهلي خوفا من مرتدة حمراء تصيب الفريق بهدف ثالث لفارق السرعة واللياقة البدنية.

يخرج ايمن اشرف للإصابة، ويلعب مكانه عمرو السولية، ويتقدم احمد علي ويبعد حمدي فتحي ومن الركنية يقابل الكرة برأسه ضعيفة احمد علي للركنية.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنفس طريقة الأول واستمرت السيطرة الحمراء مع تمركز جيد نسبي سرعان ماأصابه اهتزاز مع هجمات سريعة وخاطفة وارتباك دفاعي ملحوظ

يجري حلمى طولان تغييريين بنزول عمر سافيولا وعبد الرحمن عماد مكان احمد علي ومحمد رزق.

في المقابل لعب محمود كهربا مكان عربي بدر المصاب ولعب حسين الشحات كظهير أيمن ونحصرت الكرة في منتصف الملعب مع مناوشات لإنبي لم تستغل جيدا ومن ضربة حرة لعبها على فوزي داخل منطقة جزاء الأهلي شتتها الدفاع الأحمر بأقل سهولة.

يدفع طولان بورقة ثالثة بنزول احمد العجوز مكان حميدو ماو لتنشيط الوسط، و اعتمد انبي على الكرات العالية داخل المنطقة كانت من نصيب دفاعات الأهلي وينطلق مروان محسن من شبه انفراد ويتباطئ ويسدد في الشبكة من الخارج.

يجري موسيماني تغييريين دفعة واحدة بنزول مجدي أقفشة وصالح جمعة بدلا من مروان محسن ووليد سليمان.

هدف ثالث

في الدقيقة 80 يستلم مجدي أقفشة الكرة خلف دفاعات انبي دون رقابة او تمركز ينفرد بجاد ويسدد في جسمه مع خروج جيد وتهيئ لجونيور اجاى دون تغطية حتى دفاعية

يستمر الضغط الاحمر على الواقف مع ثغرات دفاعية وعدم معاونة من لاعبي الوسط ازعجت مدافعي انبي.

مع الدقائق الأخيرة يلعب عمر بسام وبسيونى مكان قاعود وعبد الرحمن عامر، ويهدر كهربا في دقيقتين فرصتين مؤكديين في حلق المرمة حيث أطاح بالكرة خارج الثلاث خشبات.