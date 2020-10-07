لأول مرة.. اتحاد الكرة يضع حدًا أدنى للأندية التي يدربها كل مدرب في موسم واحد

وضع مسئولو اتحاد الكرة، لأول مرة، في لائحة شئون اللاعبين، حد أدنى من الفرق التي يقودها كل مدرب في الموسم الواحد .

وبحسب لائحة شئون اللاعبين للموسم الجديد: "لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسئولية ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء وذلك بحد أٌقصى ناديين اثنين فقط، وعلى النادي الذي يقوم بتغير مديره الفني إثبات الطرف الفاسح للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.".

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن

الصفقات الجديدة التي سيتم قيدها في قوائم الأندية بداية من يوم السبت المقبل، لن تشارك في مباريات كأس مصر للموسم الحالي.

وقال مسئولو الجبلاية إن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تمنع مشاركة الصفقات الجديدة في باقي مباريات الكأس.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن

ه تقرر تطبيق بند قيد لاعب سوري أو فلسطيني أو شمال أفريقي كلاعب محلي للأندية الموسم المقبل فقط.

وأكد مسئولو الاتحاد أن الموسم

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المقبل هو الوحيد الذي سيطبق فيه هذا البند بلائحة شئون اللاعبين.

ٌقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، قيد 5 لاعبين في الدوري خلال الموسم المقبل لكل ناد.

وأعلنت اللجنة قيد 4 لاعبين أجانب في صفوف كل فريق بجانب لاعب من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني يتم معاملته كلاعب محلي في قائمة كل ناد.

قرر اتحاد الكرة، السماح لأندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2020/2021 بقيد 30 لاعبًا في قائمتها أسوة بالموسم الحالي.

أعلنت اللجنة الخماسية، فتح باب القيد يوم ١٠ أكتوبر الجاري وحتى يوم ٢٤ نوفمبر المقبل لتقيد الأندية لاعبيها للموسم الجديد.

وقررت اللجنة أن تكون فترة القيد الثانية من ١٥ فبراير وحتى ١٥ مارس ٢٠٢١.