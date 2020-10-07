طبيب الأهلي يوضح إصابة أيمن أشرف

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن أيمن أشرف، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، شعر بإجهاد خفيف في عضلة السمانة أثناء مشاركته فيمباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت مساء اليوم في الدوري، ضمن منافسات الجولة 32.
وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبدال أيمن أشرف تجنبًالتفاقم الإصابة، كما تلقى بعض الأدوية المعالجة، تمهيدًا لخضوعه لفحص طبي جديد غدًا للوقوف بدقة على حالته.
وكان الأهلي قد تقدم على إنبي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما مروان محسن في الدقيقتين 3 و17 من عمر المباراة.
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