اتحاد الكرة: 5 أجانب في الدوري الموسم المقبل

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، قيد 5 لاعبين في الدوري خلال الموسم المقبل لكل ناد. وأعلنت اللجنة قيد 4 لاعبين أجانب في صفوف كل فريق بجانب لاعب من شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني يتم معاملته كلاعب محلي في قائمة كل ناد. شمال أفريقيا أو سوري أو فلسطيني يتم معاملته كلاعب محلي في قائمة كل ناد. قرر اتحاد الكرة، السماح لأندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2020/2021 بقيد 30 لاعبًا في قائمتها أسوة بالموسم الحالي. 2020/2021 بقيد 30 لاعبًا في قائمتها أسوة بالموسم الحالي. أعلنت اللجنة الخماسية، فتح باب القيد يوم ١٠ أكتوبر الجاري وحتى يوم ٢٤ نوفمبر المقبل لتقيد الأندية لاعبيها للموسم الجديد. وقررت اللجنة أن تكون فترة القيد الثانية من ١٥ فبراير وحتى ١٥ مارس ٢٠٢١.

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