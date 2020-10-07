اتحاد الكرة يسمح بقيدة 30 لاعبا في الدوري الممتاز للموسم الجديد

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، السماح لأندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل 2020/2021 بقيد 30 لاعبًا في قائمتها أسوة بالموسم الحالي. قائمتها أسوة بالموسم الحالي. أعلنت اللجنة الخماسية، فتح باب القيد يوم ١٠ أكتوبر الجاري وحتى يوم ٢٤ نوفمبر المقبل لتقيد الأندية لاعبيها للموسم الجديد. الجاري وحتى يوم ٢٤ نوفمبر المقبل لتقيد الأندية لاعبيها للموسم الجديد. وقررت اللجنة أن تكون فترة القيد الثانية من ١٥ فبراير وحتى ١٥ مارس ٢٠٢١.

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