أيمن جاب الله مديراً فنياً لفريق بني سوسف

قرر مسؤولي مجلس إدارة نادي بني سويف احد اندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد تولية أيمن جاب الله مهام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً لحسنموسي.
وكان بني سويف اقال حسن موسي عقب الهزيمة اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمنمنافسات الجولة ال21 والقبل الاخيرة من دوري القسم الثاني.
وتراجع نادي بني سويف بعد الهزيمة للمركز الثالث برصيد 41 نقطة بينما يعتلي فريق البنك الأهلي قمة مجموعة الصعيد برصيد 43 ويحتل فريق الالومنيوم المركز الثاني برصيد 42.
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