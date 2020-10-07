إقالة مدرب بني سويف بدوري القسم الثاني

قرر مسؤولي مجلس إدارة نادي بني سويف إقالة حسن موسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم الأربعاء عقب الهزيمة من البنك الأهلي. وتلقي بني سويف الهزيمة اليوم الأربعاء من نظيره البنك الأهلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة القبل الأخيرة من عمر بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد. بمجموعة الصعيد. وتراجع نادي بني سويف بعد الهزيمة للمركز الثالث برصيد 41 نقطة بينما يعتلي فريق البنك الأهلي قمة مجموعة الصعيد برصيد 43 ويحتل فريق الألومنيوم المركز الثاني برصيد 42 .

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