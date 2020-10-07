الإصابة تحرم أيمن أشرف من استكمال مباراة الأهلي و إنبي

اشتكى أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من آلام في عضلة السمانة أدت لخروجه من لقاء إنبي بعد مرور 40 دقيقة من عمر المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري . 40 دقيقة من عمر المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري . وغادر أيمن أشرف لصالح عمرو السولية في الدقيقة 40 من عمر اللقاء. ومازال الأهلي متقدمًا على الفريق البترولي بهدفين دون رد بعد مرور 68 دقيقة من عمر المباراة، سجلهما اللاعب مروان محسن .

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