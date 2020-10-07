غضب في فلورنسا بعد انتقال كييزا إلى يوفنتوس

عزز يوفنتوس هجومه بالتعاقد مع جناح فيورنتينا، فيدريكو كييزا في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، الذي أُغلق يوم الإثنين الماضي، الصفقة التي أغضبت جماهير الفيولا، وذكّرتهم بانتقال الأسطورة روبرتو باجيو لليوفي منذ ثلاثين عامًا.

وحسم يوفنتوس تعاقده مع كييزا، ليحقق هدفًا سعى له قبل عام، لكن رئيس نادي فيورنتينا، روكو كوميسو فضّل حينذاك عدم إثارة غضب جماهير الفريق ببيع النجم الشاب عقب توليه رئاسة النادي مباشرة.

وتعرض كييزا، الذي لعب أول 4 مواسم في مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فيورنتينا إلى إساءات أثناء خضوعه للفحص الطبي في فلورنسا، قبل التوقيع ليوفنتوس.

أيقظت صفقة كييزا غضب جماهير فيورنتينا، وأعادته بالذاكرة 30 عامًا إلى الوراء، عندما تعاقد يوفنتوس مع روبرتو باجيو في عام 1990، كما تجددت حالة الغضب قبل ثلاثة أعوام، عندما ضم اليوفي فيدريكو برنارديسكي من الفيولا أيضًا.

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وحصل فيورنتينا على 10 ملايين يورو نظير إعارة كييزا لمدة موسمين، سيدفع يوفنتوس في الموسم الأول مليوني يورو، و8 ملايين يورو في الموسم الثاني، مع إلزامية الشراء نهائي مقابل 40 مليون يورو، عند تعاقد البيانكونيري مع اللاعب بشكل كامل في صيف 2022.

وعوض فيورنتينا رحيل كييزا إلى يوفنتوس، بضم جناح نابولي، خوسيه كاييخون بعد انتهاء عقد الإسباني المخضرم مع فريق الجنوب الإيطالي.

وبات الآن المدرب الجديد ليوفنتوس، أندريا بيرلو، والذي عانى من محدودية الخيارات الهجومية في بداية الموسم، لديه أربعة لاعبين يتنافسون على المشاركة إلى جانب نجم الفريق كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثلاثة أهداف خلال ثلاث مباريات للفريق حتى الآن.

ونجح السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي، المنضم حديثًا إلى يوفنتوس في أغسطس الماضي في التسجيل وتقديم مستويات جيدة في بداية مشواره مع اليوفي، حيث سيصبح الآن ضمن خيارات بيرلو الهجومية، مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا العائد من الإصابة، بالإضافة إلى ألفارو موراتا العائد مرة أخرى للفريق بعد انضمامه من أتلتيكو مدريد الإسباني.