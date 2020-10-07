برشلونة يمر بأسوأ فترة اقتصادية بتاريخه وإدارة بارتوميو على المحك

أبلغ نادي برشلونة رسمياً موظفيه ولاعبيه عن بدء إجراءات جديدة لتعديل شروط العمل من بينها تخفيض الرواتب والأجور لأسباب ناتجة عن الانخفاض الاقتصادي الكبير في ظل وباء كورونا



الإجراء الجديد سيسري على جميع موظفي النادي، من بينهم اللاعبون المحترفون، مع استبعاد الفئات العمرية المنخفضة حيث يمر برشلونة بأسوأ فترة اقتصادية في تاريخه، لا سيما بعدما تم الكشف عن وصول الخسائر المادية في الموسم الماضي إلى أكثر من مائة مليون دولار والجديد في إجراءات النادي الكاتالوني التقشفية أن التخفيض الجديد سيمتد طوال الموسم الحالي 2020-2021 وبهذا التقليل في الرواتب سيضمن النادي توفير نحو ثمانين مليون دولار.



وفي السياق، أعلن منظمو عملية حجب الثقة عن إدارة برشلونة عن اكتمال عدد التوقيعات المطلوبة من أجل الوصول لمرحلة التصويت حول استمرار بارتوميو وإدارييه من عدمه.



وقال جوردي فاري المسؤول عن العملية إن عدد التوقيعات المعتمدة بلغ 16521 توقيعاً.. وهو عدد كاف للمرور إلى مرحلة التصويت.. وتملك إدارة برشلونة مهلة زمنية ما بين عشرة أيام وعشرين يوماً لإجراء التصويت.. وإن صوت ثلثا عدد المنخرطين المشاركين في التصويت لصالح عملية حجب الثقة ستكون إدارة بارتوميو أمام إلزامية تقديم استقالتها.

المصدر: بي إن سبورت