شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين ينتقد إدارة الأهلي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، عدم تواجد مدرب مصري في الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي موسيماني، بجانب سامي قمصان وسيد عبدالحفيظ.
وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: «لماذا لا يوجد عنصر مصري في جهاز موسيماني بخلاف سامي قمصان، لأن سيد عبدالحفيظ مدير كرة، ولا علاقة له بالفنيات، مصلحة الفريق أهم من المصلحة الشخصية».
وأضاف: «كهربا وحسين الشحات لازم يلعبوا لأن الأهلي يحتاجهم في مباراة الوداد وحمدي فتحي ياخد جزء من المشاركة مع اراحة عمرو السولية».
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