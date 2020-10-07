شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقضي إجازته في فرنسا قبل العودة للهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي، على قضاء إجازته في بلاده، قبل أيام من العودة إلى الرياض من أجل الدخول مع الفريق في تحضيرات الموسم الجديد.
وكان النجم الفرنسي قد جدد عقده في يوليو الماضي لمدة موسمين مع الهلال، بعد انضمامه للزعيم السعودي قبل موسمن في عام 2018، وحصل على جائزة هداف بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.
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