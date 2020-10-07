شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: عودة صالح جمعة لتشكيل الأهلي قرار جماعي داخل القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، أن عودة صالح جمعة، لتشكيل الأهلي خلال المباريات الأخير قرار جماعي داخل القلعة الحمراء.

وقال وليد في تصريحات تليفزيونية: «قرار عودة صالح جمعة لتشكيل الأهلي قرار جماعي من الممكن أن يكون شارك فيه كابتن الخطيب وسامي قمصان ولجنة التخطيط وكابتن سيد عبدالحفيظ، يعني لازم يكون ناس كتير قالت لموسيماني اللاعب ده موهوب».

يذكر أن الأهلي تفوق على إنبي بهدفين دون رد، في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليًا، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.