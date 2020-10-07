رسالة من مؤمن زكريا لـ«أبوريدة» بعد اختياره سفيرًا لدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، والمنتخب الوطني، الشكر للمهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعضو المكتب التنفيذي «كاف»، بعد اختياره سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال زكريا، في تغريدة عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل الشكر والتقدير للاتحاد الافريقي، وشكر خاص للأب الغالي المهندس هاني أبوريدة».
اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، منذ قليل، توصية أبوريدة، باختيار مؤمن زكريا سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال كاف في تغريدة، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اختيار مؤمن زكريا سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا، سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد!».
وأطلق أبوريدة،مبادرة لدعم مؤمن زكريا في رحلته العلاجية الحالية، وتأسيس آلية تضمن علاج ورعاية كافة اللاعبين المصريين عند الإصابات الاستثنائية أو بعد الاعتزال والتقاعد.
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