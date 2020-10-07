«بابل» بعد انتقاله للتعاون السعودي: أعد الجماهير بتقديم أفضل ما لدي لتحقيق الإنجازات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الأنجولي آري بابل، المنضم حديثًا إلى صفوف التعاون السعودي، على توجيه رسالة لجماهير النادي، عقب توقيعه رسميًا على عقود الانتقال إلى «سكري القصيم».
ونشر التعاون مقطع فيديو للاعب، عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وجه فيها رسالة قائلًا: «أهلًا، أشكر رئيس نادي التعاون، السيد محمد القاسم، وأشكر جماهير نادي التعاون على ثقتهم بي، وأعدهم بأن أحقق أفضل ما لدي لتحقيق الإنجازات والبطولات للفريق.
وكان التعاون قد أعلن تعاقده رسميًا مع آري بابل، قادمًا من نادي بريميرو دي أجوستو، لمدة موسمين مقبلين، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.
يذكر أن آري بابل كان قريب من الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكن تعثرت الصفقة بسبب تصريحات اللاعب الأنجولي في وسائل الإعلام وهجومه على مسؤولي القلعة البيضاء.
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