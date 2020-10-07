شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي غدًا لتدشين المرحلة الأولى من تطوير استاد ألميريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقام غدًا المؤتمر الصحفي للإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من تطوير استاد ألميريا بين محمد العاصي، المدير التنفيذي للنادي وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو. وقال تركي آل الشيخ، مالك النادي، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «هذه خطوة من خطوات التطوير التي نقوم بها لمدينة الميريا الحبيبة ولجمهور النادي.. والحمدلله الان الفريق من ضمن مصاف الفرق المنافسة وتحتوي تشكيلته على نجوم دوليين ويعتبر من اصغر الفرق في معدل الاعمار في إسبانيا كلها بكل درجاتها.. وحققنا في سوق الانتقالات ارقاماً قياسية في بيع اللاعبين واستقطاب اكثر من ١٨ نجم في ميركاتو واحد.. ونخطط باذن الله لما هو أجمل للنادي وأهل المدينة والجمهور.. بالتوفيق إن شاء الله». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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