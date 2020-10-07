شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز مفاجأة مميزة لـ«زيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو الزمالك على تعديل عقد أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لاسيما بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة مع القلعة البيضاء، وحسمه للعديد من المباريات.

وعلمت «المصري اليوم» أن أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق، سيعقد جلسة مع زيزو خلال الأيام المقبلة، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل تعديل العقد.

وكان زيزو قد انضم إلى الزمالك في منتصف الموسم الماضي، ووقع على ثلاث سنوات ونصف.