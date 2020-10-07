شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ودجلة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء نظيره نادي وادي دجلة في الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ61، ويقام اللقاء غداً في تمام الساعة الثامنة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 64 نقطة ويريد الفريق تأمين احتلاله لوصافة الدوري للمشاركة الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال إفريقيا، اما عن وادي دجلة فيحاول الفريق الخروج من دوامة الهبوط، حيث تفصله عن أول مراكز الهبوط 4 نقاط فقط.